Помощник Райолы опроверг информацию о смерти агента

Хосе Фортес Родригес, помощник Мино Райолы, опроверг информацию СМИ о смерти агента.

«Он в плохом состоянии, но не умер», – приводит слова Родригеса NOS.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о смерти Райолы, который длительное время боролся с заболеванием лёгких и даже перенёс операцию на них.

Райола представляет интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты. В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в € 73,5 млн.