Малком забил 100-й гол бразильцев за «Зенит» в чемпионате России

В понедельник, 25 апреля, нападающий «Зенита» Малком отметился взятием ворот в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).



Как сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба, данный мяч стал 100-м для бразильцев в составе «Зенита» в рамках чемпионата России. Больше всего голов среди бразильцев за «Зенит» в РПЛ у Халка – 56 мячей. За ним в списке следуют Малком (14), Жулиано и Клаудиньо (по восемь), Вендел (пять), Алберто (четыре), дос Сантос (три), Маурисио (один) и Эрнани (один).



Бразильцы являются самыми результативными легионерами «Зенита» в истории клуба. Всего на их счету 140 голов за санкт-петербургскую команду во всех турнирах.



После 26 сыгранных туров «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков.