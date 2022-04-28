Малком забил 100-й гол бразильцев за «Зенит» в чемпионате России

В понедельник, 25 апреля, нападающий «Зенита» Малком отметился взятием ворот в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).
Как сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба, данный мяч стал 100-м для бразильцев в составе «Зенита» в рамках чемпионата России. Больше всего голов среди бразильцев за «Зенит» в РПЛ у Халка – 56 мячей. За ним в списке следуют Малком (14), Жулиано и Клаудиньо (по восемь), Вендел (пять), Алберто (четыре), дос Сантос (три), Маурисио (один) и Эрнани (один).
Бразильцы являются самыми результативными легионерами «Зенита» в истории клуба. Всего на их счету 140 голов за санкт-петербургскую команду во всех турнирах.
После 26 сыгранных туров «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков.
- 28 апреля 2022
-
18:22
-
18:18
-
17:58
-
17:53
-
17:48
-
17:46
-
17:37
-
17:33
-
17:19
-
17:14
-
16:59
-
16:47
-
16:46
-
16:42
-
16:38
-
16:36
-
16:31
-
16:28
-
16:11
-
15:52
-
15:46
-
15:42
-
15:35
-
15:29
-
15:27
-
15:26
-
14:58
-
14:55
-
14:51
-
14:48
-
14:31
-
14:25
-
14:13
-
14:12
-
13:55