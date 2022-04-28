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Малком забил 100-й гол бразильцев за «Зенит» в чемпионате России

Малком забил 100-й гол бразильцев за «Зенит» в чемпионате России
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В понедельник, 25 апреля, нападающий «Зенита» Малком отметился взятием ворот в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).

Как сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба, данный мяч стал 100-м для бразильцев в составе «Зенита» в рамках чемпионата России. Больше всего голов среди бразильцев за «Зенит» в РПЛ у Халка – 56 мячей. За ним в списке следуют Малком (14), Жулиано и Клаудиньо (по восемь), Вендел (пять), Алберто (четыре), дос Сантос (три), Маурисио (один) и Эрнани (один).

Бразильцы являются самыми результативными легионерами «Зенита» в истории клуба. Всего на их счету 140 голов за санкт-петербургскую команду во всех турнирах.

После 26 сыгранных туров «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков.

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