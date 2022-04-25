Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: почему «Зенит» выигрывает? Они могут себе позволить купить Малкома за € 40 млн

Мостовой: почему «Зенит» выигрывает? Они могут себе позволить купить Малкома за € 40 млн
Комментарии

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, почему «Зенит» регулярно побеждает в Российской Премьер-Лиге.

«Уровень «Зенита» определяется легионерами. Почему «Зенит» выигрывает? Они могут себе позволить купить Малкома за 40 миллионов. Вспомнить ещё Халка и Витселя — это же вообще… Так и сейчас. Другое дело, что им не хватает в Лиге чемпионов: три или четыре года из группы не могут выйти», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 25 апреля, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счётом 3:1. Санкт-петербургский клуб набрал 58 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ.

«Зениту» пришлось отбиваться в Краснодаре. Но он станет чемпионом по делу «Зениту» пришлось отбиваться в Краснодаре. Но он станет чемпионом по делу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022