Мостовой: почему «Зенит» выигрывает? Они могут себе позволить купить Малкома за € 40 млн

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, почему «Зенит» регулярно побеждает в Российской Премьер-Лиге.



«Уровень «Зенита» определяется легионерами. Почему «Зенит» выигрывает? Они могут себе позволить купить Малкома за 40 миллионов. Вспомнить ещё Халка и Витселя — это же вообще… Так и сейчас. Другое дело, что им не хватает в Лиге чемпионов: три или четыре года из группы не могут выйти», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 25 апреля, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счётом 3:1. Санкт-петербургский клуб набрал 58 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ.