Мостовой: почему «Зенит» выигрывает? Они могут себе позволить купить Малкома за € 40 млн
Поделиться
Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, почему «Зенит» регулярно побеждает в Российской Премьер-Лиге.
«Уровень «Зенита» определяется легионерами. Почему «Зенит» выигрывает? Они могут себе позволить купить Малкома за 40 миллионов. Вспомнить ещё Халка и Витселя — это же вообще… Так и сейчас. Другое дело, что им не хватает в Лиге чемпионов: три или четыре года из группы не могут выйти», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сегодня, 25 апреля, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» в гостях победил «Краснодар» со счётом 3:1. Санкт-петербургский клуб набрал 58 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ.
Комментарии
- 25 апреля 2022
-
21:53
-
21:53
-
21:44
-
21:41
-
21:34
-
21:29
-
21:29
-
21:23
-
21:22
-
21:18
-
21:16
-
21:09
-
20:53
-
20:50
-
20:47
-
20:46
-
20:33
-
20:28
-
20:23
-
20:18
-
20:08
-
20:05
-
19:44
-
19:37
-
19:36
-
19:23
-
19:20
-
19:14
-
19:01
-
19:00
-
18:56
-
18:50
-
18:40
-
18:39
-
18:32
Партнерский контент