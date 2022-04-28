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Клопп: в «Ливерпуле» очень много любви

Клопп: в «Ливерпуле» очень много любви
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал продление контракта с мерсисайдцами.

«Есть так много слов, которые я мог бы использовать, чтобы описать, как я чувствую себя в связи с продлением соглашения. Восторг, смирение, благословение — вот что я сейчас чувствую. В этом клубе очень много любви. Я знал это до того, как приехал сюда, я узнал это ещё лучше после того, как приехал, и теперь я знаю это больше, чем когда-либо прежде», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

Сегодня Юрген Клопп продлил контракт с мерсисайдским клубом. Клуб не разглашает детали сделки, однако ранее журналист Давид Орнштейн в своих социальных сетях сообщил, что Клопп и весь его штаб продлили контракты до 2026 года.

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