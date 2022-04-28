Мхитарян выйдет в стартовом составе в матче между «Лестером» и «Ромой»

Сегодня, 28 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций между «Лестером» и «Ромой». Команды будут играть на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Лестер»: Каспер Шмейхель, Джонни Эванс, Рикарду, Тимоти Кастань, Уэсли Фофана, Марк Олбрайтон, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Кирман Дьюсбери-Холл, Джейми Варди, Адемола Лукман.

«Рома»: Руй Патрисиу, Крис Смоллинг, Рик Карсдорп, Джанлука Манчини, Рожер Ибаньес, Никола Залевский, Генрих Мхитарян, Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам.

Напомним, в четвертьфинале «Лестер» по сумме двух матчей оказался сильнее ПСВ, а «Рома» разгромила «Будё-Глимт».