Мхитарян выйдет в стартовом составе в матче между «Лестером» и «Ромой»
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Сегодня, 28 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций между «Лестером» и «Ромой». Команды будут играть на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Встреча начнётся в 22:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Джонни Эванс, Рикарду, Тимоти Кастань, Уэсли Фофана, Марк Олбрайтон, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Кирман Дьюсбери-Холл, Джейми Варди, Адемола Лукман.
«Рома»: Руй Патрисиу, Крис Смоллинг, Рик Карсдорп, Джанлука Манчини, Рожер Ибаньес, Никола Залевский, Генрих Мхитарян, Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам.
Напомним, в четвертьфинале «Лестер» по сумме двух матчей оказался сильнее ПСВ, а «Рома» разгромила «Будё-Глимт».
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