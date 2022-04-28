«Не знаю, что они нашли в нём». Линекер — о продлении контракта Клоппа с «Ливерпулем»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер пошутил о продлении контракта главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Не знаю, что они нашли в нём», — написал Линекер в соцсетях.

Напомним, сегодня, 28 апреля, «Ливерпуль» объявил о пролонгировании соглашения с Клоппом. Клуб не разглашает детали сделки, однако ранее журналист Давид Орнштейн в своих социальных сетях сообщил, что Клопп и весь его штаб продлили контракты до 2026 года.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» ускорил переговоры о новом контракте Клоппа после победы команды в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» со счётом 2:0. Майк Гордон — президент Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль», — присутствовал на матче, и одной из причин посещения им игры было обсуждение нового соглашения с Клоппом.