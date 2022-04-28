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«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Юргеном Клоппом

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Юргеном Клоппом
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продлил контракт с мерсисайдским клубом, сообщается на официальном сайте красных.

Также «Ливерпуль» пролонгировал соглашения с ассистентами немецкого специалиста Пепейном Лейндерсом и Петером Кравицем. Клуб не разглашает детали сделки, однако ранее журналист Давид Орнштейн в своих социальных сетях сообщил, что Клопп и весь его штаб продлили контракты до 2026 года.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» ускорил переговоры о новом контракте Клоппа после победы команды в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» со счётом 2:0. Майк Гордон — президент Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль», — присутствовал на матче, и одной из причин посещения им игры было обсуждение нового соглашения с Клоппом.

Вчера, 27 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Вильярреалом». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0.

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Источник: Юрген Клопп и весь его штаб продлили контракты с «Ливерпулем»
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