Реконструкция стадиона «Барселоны» «Камп Ноу» стартует в июне

Реконструкция домашнего стадиона «Барселоны» «Камп Ноу» начнётся в июне 2022 года, сообщает пресс-служба клуба.



По информации источника, городской совет Барселоны выдал лицензию на начало работ сразу после окончания сезона. Особое внимание будет уделено первому и второму ярусам стадиона, развитию технических средств, окрестностям стадиона и внешней урбанизации.



Снос третьего яруса будет произведен летом 2023 года, что позволит выиграть время и гарантирует, что «Камп Ноу» сможет работать практически на полную мощность в следующем сезоне.



На протяжении сезона-2023/2024 большая часть работ в рамках проекта будет продолжаться непрерывно, поэтому команда будет вынуждена проводить свои игры на Олимпийском стадионе. В сезоне-2024/2025 работы на «Камп Ноу» продолжатся, но встречи на стадионе можно будет проводить с уменьшенной примерно на 50 процентов посещаемостью. Окончательное завершение работ запланировано на сезон-2025/2026.

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