Куман обвинил Лапорту в недостаточной поддержке во время своей работы в «Барселоне»

59-летний нидерландский специалист Рональд Куман выразил мнение о том, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта оказывал недостаточную поддержку во время его работы на посту главного тренера сине-гранатовых.

«Что мне не нравилось в «Барселоне», так это то, что президент клуба всегда публично выражал сомнения в моей работе. Я считаю, что в личном диалоге между нами такое могло быть допустимо, но на публике вы всегда должны защищать своего тренера.

Вы не можете обвинять тренера в том, что «Барса» потеряла свой ДНК. Со мной клуб выиграл Кубок Испании и показывал отличный футбол. Всегда всё зависит от игроков, которые у вас есть, а сейчас «Барса» не может подписывать лучших в мире. Есть большой разрыв с «Ливерпулем» или «Манчестер Сити». Мы все смотрели их матчи, и уже давно ясно, что они намного лучше», — приводит слова Кумана ESPN.

«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в матче Примеры.

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