Игрок «Лейпцига» Адамс — о победе над «Рейнджерс»: понимаем, что сделано только полдела

Полузащитник «Лейпцига» Тайлер Адамс прокомментировал победу над «Рейнджерс» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
«Получилась одна из таких игр, в которых нам понадобилось копнуть поглубже, — у гостей был чёткий игровой план, против них было тяжело, но мы добились искомого результата. Гол Анхелиньо был прекрасен.
Понимаем, что сделано только полдела. Нам нужно сохранять концентрацию внимания и свой уровень игры перед ответной встречей. Мы уже были в нескольких кубковых финалах, но пробиться в финал еврокубка было бы особенным достижением», — цитирует Адамса пресс-служба УЕФА.
Напомним, в четвертьфинале турнира «РБ Лейпциг» обыграл итальянскую «Аталанту» (1:1, 2:0), а «Рейнджерс» победил португальскую «Брагу» (0:1, 3:1). Ответный матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» состоится 5 мая на стадионе «Айброкс» в Глазго.
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