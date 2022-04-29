Тренер «Рейнджерс» прокомментировал поражение от «РБ Лейпциг» в ЛЕ

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» (0:1).
«Думаю, что мы смотрелись хорошо в этом матче. Конечно, на следующей неделе нам нужно побеждать. В нужный момент нам необходимо будет атаковать большими силами, но отыграться со счёта 0:1 мы можем. «Айброкс» зарядит нас своей энергией», — цитирует ван Бронкхорста официальный сайт УЕФА.
Единственный гол был забит в концовке встречи. На 85-й минуте отличился защитник Анхелиньо.
Напомним, в четвертьфинале турнира «РБ Лейпциг» обыграл итальянскую «Аталанту» (1:1, 2:0), а «Рейнджерс» победили португальскую «Брагу» (0:1, 3:1). Ответный матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» состоится 5 мая на стадионе «Айброкс» в Глазго.
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