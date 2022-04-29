Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Петренко стал новым главным тренером «Велеса»

Сергей Петренко стал новым главным тренером «Велеса»
Комментарии

Российский специалист Сергей Петренко стал новым главным тренером «Велеса», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 66-летним специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Петренко с 2002 по 2006 год был главным тренером московского «Торпедо». Также тренировал латвийский клуб «Даугава» (2006-2007), «Волгу» (2007-2009), казахстанский «Тобол» (2011) и «Енисей» (2013-2014).

На этом посту Петренко сменил Дениса Бушуева, который подал в отставку 23 апреля. Вместе с Бушуевым «Велес» покинул и старший тренер Геннадий Бондарук. Специалист заявил о своём решении на пресс-конференции после матча с клубом «Краснодар-2» (0:0).

Последним местом работы 39-летнего Бушуева был «Ленинградец», который он тренировал с мая 2020 по апрель 2021 года. Также с 2018 по 2019 год специалист был помощником главного тренера в сборной России U17, а в 2012-2013, а также в 2016 году занимал аналогичную должность в немецком клубе «Мюнхен 1860».

Таланты из России уходят в Армению. Кого мы теряем, помимо Сперцяна? Таланты из России уходят в Армению. Кого мы теряем, помимо Сперцяна?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022