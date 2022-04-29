Российский специалист Сергей Петренко стал новым главным тренером «Велеса», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 66-летним специалистом рассчитан до конца нынешнего сезона.



Петренко с 2002 по 2006 год был главным тренером московского «Торпедо». Также тренировал латвийский клуб «Даугава» (2006-2007), «Волгу» (2007-2009), казахстанский «Тобол» (2011) и «Енисей» (2013-2014).



На этом посту Петренко сменил Дениса Бушуева, который подал в отставку 23 апреля. Вместе с Бушуевым «Велес» покинул и старший тренер Геннадий Бондарук. Специалист заявил о своём решении на пресс-конференции после матча с клубом «Краснодар-2» (0:0).



Последним местом работы 39-летнего Бушуева был «Ленинградец», который он тренировал с мая 2020 по апрель 2021 года. Также с 2018 по 2019 год специалист был помощником главного тренера в сборной России U17, а в 2012-2013, а также в 2016 году занимал аналогичную должность в немецком клубе «Мюнхен 1860».