Мостовой — о словах Карерры про возвращение в «Спартак»: хуже точно не будет. А куда?

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова Массимо Карреры, который заявил, что готов вернуться на пост наставника красно-белых.

«Карерра — единственный, кто со «Спартаком» выиграл РПЛ. Он уехал, но больше нигде не получилось. Конечно, он скажет, что захочет вернуться. Ведь был единственным, кто выиграл трофей. Это нормально.



Хуже точно не будет. А куда? Что будешь на 11-м, что на 12-м месте. А если придёшь, то по-любому будешь выше, ниже-то куда?" — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Именно под руководством итальянского специалиста красно-белые в последний раз становились победителями Российской Премьер-Лиги — золото было завоёвано по итогам сезона-2016/2017.