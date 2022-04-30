Рангник: в вопросе привлекательности «МЮ» для топ-игроков нужно быть реалистами

63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий английский «Манчестер Юнайтед», выразил мнение о том, остаются ли «манкунианцы» по-прежнему привлекательным клубом для топ-игроков в нынешнее время.
«Как клуб, что касаемо болельщиков, стадиона и качества нашей тренировочной базы, да, это по-прежнему определённо так, но мы также должны быть реалистами.
Как только в дело вступают другие клубы, такие как «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», нужны какие-то веские причины, которые кто-то должен донести игрокам, и именно поэтому также очень важно, что думает Эрик тен Хаг.
Я знаю это по своему опыту работы в «Лейпциге» и «Зальцбурге», а также лично от Юргена Клоппа и Томаса Тухеля. Если им нужны игроки, они тоже участвуют в переговорах. Они разговаривают с игроками, и то же самое, вероятно, относится и к Хосепу Гвардиоле, они сами приглашают игроков. Речь также идёт о том, чтобы поговорить с этими игроками и узнать об их менталитете, характере и о том, действительно ли они являются футболистами, которые наилучшим образом подходят для этого клуба», — приводит слова Рангника пресс-служба клуба на официальном сайте.
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