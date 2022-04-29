Ральф Рангник рассказал о своих задачах на посту консультанта в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, который должен со следующего сезона перейти на должность консультанта клуба, рассказал о своих задачах на этом посту.



«Самое важное – это трансферы. Важно, чтобы мы привлекали лучших футболистов.



Речь идёт не только о том, чтобы найти этих игроков, но и встретиться с ними и убедить их перейти в наш клуб, даже если мы не будем играть в Лиге чемпионов.



Это то, что я считаю самым важным. Также я должен буду выявлять самых талантливых футболистов академии», — цитирует Рангника BBC.



Ранее немецкий специалист был назначен на пост главного тренера сборной Австрии. При этом он сможет совмещать две должности, поскольку обязанности в «МЮ» Рангнику нужно будет выполнять лишь на протяжении шести дней в месяц.

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