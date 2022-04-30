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«Рубин» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Рубин» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 30 апреля, состоится матч «Рубин» — «Сочи». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Сочи».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).

«Сочи» набрал 46 очков в 26 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (29) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).

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