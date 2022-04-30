Мостовой: ничего конкретного в словах Чеферина нет. Говорить можно всё что угодно

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова президента УЕФА Александра Чеферина.
«Чеферин сказал, что спортсмены не должны страдать — это все и так понимают. Страдать не должны и люди обычные. Но ничего конкретного в его словах нет, просто меняется настроение, будто появилась надежда. Мы не знаем, как всё устроено там: кто кого поддерживает, как что-то происходит. Говорить можно всё что угодно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее стало известно, что УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборной, а также вопрос их участия в соревнованиях под своей эгидой. Вероятно, решение будет принято уже на следующей неделе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в УЕФА.
На данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее. Это значит, что клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА.
- 30 апреля 2022
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