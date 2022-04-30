«Милан» согласовал переход чемпиона Европы 2016 года

«Милан» и «Лилль» договорились о переходе полузащитника французской команды Ренату Саншеша в итальянский клуб. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, за 24-летнего португальского футболиста «Милан» заплатит € 25 млн с учётом бонусов.

Саншеш летом 2019 года перешёл в «Лилль» из мюнхенской «Баварии» за € 20 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста «Лилля» составляет € 30 млн.



В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Ренату Саншеш принял участие в 23 матчах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее Саншеш также выступал за английский «Суонси» и португальскую «Бенфику», воспитанником которой является.