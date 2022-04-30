Широков: «Зениту» надо стремиться к пятому титулу. Кто не захочет постоянно быть первым?

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал четвёртую подряд победу команды в чемпионате России.

«К чему стремиться «Зениту»? К пятому чемпионству. Ещё оформить с Кубком и Суперкубком всё. Будет красиво сделать пента-трик. Не думаю, что после четырёх чемпионств подряд вкус побед притупляется. Выигрывать, доминировать никогда не приедается. Может быть, таких ярких эмоций, как от первого или второго чемпионства, не будет. Кто не захочет постоянно быть первым?» — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.