Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Венеция». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор чемпионского матча «Реала» с «Эспаньолом»

Видеообзор чемпионского матча «Реала» с «Эспаньолом»
Комментарии

«Реал» в матче 34-го тура чемпионата Испании обыграл «Эспаньол». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Благодаря победе в матче с «Эспаньолом» «Реал» обеспечил себе досрочное чемпионство в испанской Примере. Мадридцы набрали 81 очко после 34 туров. У ближайшего преследователя — «Севильи» — 64 очка, а у «Барселоны», имеющей матч в запасе, 63 очка. Обе команды лишились математических шансов догнать «Реал».

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Реал» в 35-й раз в своей истории стал чемпионом Примеры. В оставшихся четырёх матчах «Королевскому клубу» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико», «Леванте», «Кадисом» и «Бетисом».

Анчелотти установил уникальное достижение. Даже Гвардиоле с Клоппом такое не снилось! Анчелотти установил уникальное достижение. Даже Гвардиоле с Клоппом такое не снилось!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022