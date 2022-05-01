Видеообзор чемпионского матча «Реала» с «Эспаньолом»

«Реал» в матче 34-го тура чемпионата Испании обыграл «Эспаньол». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Благодаря победе в матче с «Эспаньолом» «Реал» обеспечил себе досрочное чемпионство в испанской Примере. Мадридцы набрали 81 очко после 34 туров. У ближайшего преследователя — «Севильи» — 64 очка, а у «Барселоны», имеющей матч в запасе, 63 очка. Обе команды лишились математических шансов догнать «Реал».

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Реал» в 35-й раз в своей истории стал чемпионом Примеры. В оставшихся четырёх матчах «Королевскому клубу» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико», «Леванте», «Кадисом» и «Бетисом».