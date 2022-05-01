Видео совместного празднования игроков и фанатов «Реала» 35-й победы клуба в Ла Лиге

Вчера, 30 апреля, мадридский «Реал» в матче 34-го тура испанской Примеры обыграл на своём поле «Эспаньол» 4:0. Эта победа позволила подопечным Карло Анчелотти обеспечить себе чемпионский титул за четыре тура до конца чемпионата.

В чемпионском матче дублем отметился нападающий мадридской команды Родриго Гоэс. По голу на свой счёт записали Марко Асенсио и Карим Бензема.

Эта победа в чемпионате стала для мадридского «Реала» 35-й в истории.

Сразу после окончания встречи «Реал Мадрид» отпраздновал завоёванный титул вместе со своими болельщиками. Всё началось на стадионе, а продолжилось проездом по городу на чемпионском автобусе и празднованиями на площади Сибелес.

Игроки «Реала» были одеты в футболки с 35 номером и надписью «Чемпионы».

В праздновании титула «Реала» на площади Сибелес приняло участие около 250 тысяч фанатов.