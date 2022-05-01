17 лет назад Месси забил первый гол за «Барселону». Видео

Ровно 17 лет назад, 1 мая 2005 года, аргентинский нападающий Лионель Месси забил первый гол за «Барселону». Он вышел на поле на последних минутах встречи с «Альбасете» и оформил дебютное взятие ворот после передачи Роналдиньо. На момент первого гола в составе сине-гранатовых Лионелю Месси было всего 17 лет.
Примечательно, что в матче с «Альбасете» Месси забил дважды, но один из голов аргентинца не был засчитан по причине офсайда.
Права на видео принадлежат La Liga. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале «Барселоны»
Напомним, Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2005 по 2021 год. После этого аргентинец перебрался в «Пари Сен-Жермен». 34-летний форвард стал футболистом французского клуба на правах свободного агента. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий в 30 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал 13 результативных передач.
Соглашение между Месси и «ПСЖ» действительно до конца следующего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 60 млн.
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