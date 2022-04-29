Загадка из разряда: существуют ли инопланетяне? И если да, то с какой планеты Месси?

Лео Месси показал магию точности и забил в корзину 3 из 3. Или это фейк? Видео

История вроде бы простая: Лионель Месси после съёмок в рекламе новых бутс adidas Diamond Edge помогает убрать мячи. Делает он это, конечно, с помощью своей суперсилы — подходит и просто кладёт три мяча из трёх в корзину вдалеке. И уходит like a boss.

Права на видео принадлежат adidas. Видео доступно в твиттер-аккаунте @WeAreMessi.

К слову, бьёт Месси теми же самыми мячами, которые будут на чемпионате мира-2022 в Катаре — красавцами «Аль-Рихла».

Однако теперь общественности не даёт покоя вопрос: это всё монтаж? Месси попал в лучшем случае с нескольких дублей, а потом их склеили в «три удара»? Или аргентинец действительно так хорош, что может исполнить три из трёх с расстояния около 30 метров? Давайте решать!