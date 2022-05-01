«Накатывали слёзы». Антон Миранчук поделился эмоциями от возвращения после травмы

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук поделился эмоциями от своего возвращения после травмы. Полузащитник впервые с августа вышел на поле в официальном матче. Это случилось на 72-й минуте встречи с «Зенитом» (1:3) в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Действительно, прошло много времени. Честно говоря, сначала всё было на эмоциях. Понятно, что поражение. Наверное, это больше всего бьёт. Обидное поражение. Но при этом, конечно, я счастлив, что вернулся. На самом деле никогда так много не пропускал. В раздевалке получал эсэмэски от семьи. Где-то даже накатывали слёзы, потому что через многое прошёл, на самом деле. Но я вернулся и очень счастлив. Это потрясающие эмоции, когда выходишь на поле. Сейчас можно считать, что я полноценно вернулся, просто теперь нужно набирать форму. Я уверен, что всё получится», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».