Крауч: если «Ливерпуль» оформит квадрупл, на «Золотой мяч» будет претендовать игрок клуба

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч» по итогам года.



«Мане — отличный игрок. Он уже выиграл Кубок африканских наций. Если выиграет Лигу чемпионов и АПЛ, а «Ливерпуль» оформит квадрупл, то это почти наверняка означает, что на «Золотой мяч» будет претендовать игрок этого клуба. При таком раскладе Мане и Салах буду выделяться», — приводит слова Крауча Mirror.

В нынешнем сезоне Мане принял участие в 31 матче чемпионата Англии, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. На счету Салаха 22 гола и 13 голевых передач в 32 матчах АПЛ.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года стал аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Эта награда стала седьмой для аргентинского футболиста.