Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Удинезе» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крауч: если «Ливерпуль» оформит квадрупл, на «Золотой мяч» будет претендовать игрок клуба

Крауч: если «Ливерпуль» оформит квадрупл, на «Золотой мяч» будет претендовать игрок клуба
Комментарии

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч» по итогам года.

«Мане — отличный игрок. Он уже выиграл Кубок африканских наций. Если выиграет Лигу чемпионов и АПЛ, а «Ливерпуль» оформит квадрупл, то это почти наверняка означает, что на «Золотой мяч» будет претендовать игрок этого клуба. При таком раскладе Мане и Салах буду выделяться», — приводит слова Крауча Mirror.

В нынешнем сезоне Мане принял участие в 31 матче чемпионата Англии, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. На счету Салаха 22 гола и 13 голевых передач в 32 матчах АПЛ.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года стал аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Эта награда стала седьмой для аргентинского футболиста.

Новость по теме
Клопп высказался о том, повлияет ли продление его контракта на соглашения с Мане и Салахом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022