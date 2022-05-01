Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Удинезе» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия и Жиго пропустят следующий матч «Спартака» в РПЛ

Джикия и Жиго пропустят следующий матч «Спартака» в РПЛ
Комментарии

Защитники московского «Спартака» Георгий Джикия и Самуэль Жиго получили по жёлтой карточке в первом тайме матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Крыльями Советов» (0:1 на момент перерыва).

Для россиянина эта жёлтая карточка стала четвёртой в сезоне, для француза – восьмой (ранее он уже отбывал дисквалификацию за четыре предупреждения). Таким образом, Джикия и Жиго пропустят выездной матч «Спартака» с «Уралом» в 28-м туре чемпионата России.

Сегодня, 1 мая, «Спартак» встречается с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Крылья Советов».

«Спартак» перевернул игру, но потерял трёх лидеров перед следующим туром! LIVE «Спартак» перевернул игру, но потерял трёх лидеров перед следующим туром! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022