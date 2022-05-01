Джикия и Жиго пропустят следующий матч «Спартака» в РПЛ
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Защитники московского «Спартака» Георгий Джикия и Самуэль Жиго получили по жёлтой карточке в первом тайме матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Крыльями Советов» (0:1 на момент перерыва).
Для россиянина эта жёлтая карточка стала четвёртой в сезоне, для француза – восьмой (ранее он уже отбывал дисквалификацию за четыре предупреждения). Таким образом, Джикия и Жиго пропустят выездной матч «Спартака» с «Уралом» в 28-м туре чемпионата России.
Сегодня, 1 мая, «Спартак» встречается с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Крылья Советов».
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