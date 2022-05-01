Александр Головин — в стартовом составе на матч «Монако» — «Анже»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 35-го тура французской Лиги 1 с «Анже». Российский игрок начнёт матч с первых минут.
В нынешнем сезоне Александр Головин сыграл за «Монако» 32 матча во всех турнирах. Он сумел забить три гола и сделать шесть результативных передач.
«Монако» располагается на четвёртом месте в таблице французской Лиги 1, набрав 59 очков. Их сегодняшний соперник «Анже» находится на 14-м месте, набрав 35 очков. Лидирует в соревнованиях «ПСЖ» (79), который досрочно оформил чемпионский титул в матче 34-го тура с «Лансом» (1:1).
Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы «Монако» уступил португальской «Браге» со счётом 1:3 по сумме двух встреч. Головин сделал в ответной игре результативную передачу.
Франция - Лига 1. 35-й тур
01 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
1-й тайм
0 : 0
Анже
Анже
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