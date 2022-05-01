Головин мчится к Лиге чемпионов, ЦСКА борется за тройку лидеров в РПЛ: что смотреть 1 мая

Второй месяц весны позади, спортивный сезон протекает незаметно. Клубный футбол вышел на финишную прямую, в НХЛ скоро стартует плей-офф. Теннисисты продолжают готовиться к турнирам «Большого шлема», а Формула-1 набирает обороты. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на воскресенье, 1 мая.

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На что ставить в футболе 1 мая

Чемпионат России по футболу подходит к концу, участникам осталось провести всего четыре тура. Интрига по-прежнему сохраняется. Сегодня московский ЦСКА в гостях сыграет с «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Армейцы продолжают конкурировать за место в тройке лидеров. Среди конкурентов — «Сочи» и «Динамо».

В английской Премьер-лиге пройдёт встреча «Эвертона» и «Челси», начало запланировано на 16:00 мск. Под руководством Фрэнка Лэмпарда ливерпульцы до сих пор не могут исправить последствия работы Рафаэля Бенитеса и всерьёз рискуют вылететь в Чемпионшип. Лондонцы, несмотря на процесс продажи клуба, готовы усугубить положение соперника.



Чемпионат Франции тоже довольно близок к своему завершению. Отдельного внимания заслуживает встреча «Монако» — «Анже», которая начнётся в 16:00 мск. Клуб Александра Головина имеет шестиматчевую победную серию, благодаря чему вовсю претендует на место в зоне Лиги чемпионов. Россиянин принимает непосредственное участие — за это время сделал две голевые передачи и забил гол.

В Испании «Барселона» конкурирует с «Севильей» и мадридским «Атлетико» за второе место в Ла Лиге. Для того чтобы по итогам 34-го тура подопечные Хави заняли эту строчку в турнирной таблице, необходимо сегодня обыграть «Мальорку» на домашнем стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

На что ставить в хоккее 1 мая

Финал Кубка Гагарина отгремел, «Металлург» и ЦСКА выдали отличную серию. Теперь команды уезжают в отпуск. Из-за вынужденной паузы, связанной с коронавирусом, за океаном к плей-офф ещё не приступали. Борьба за Кубок Стэнли в этом сезоне тоже обещает получиться захватывающей.

В ожидании старта первого раунда соревнования в североамериканской лиге сегодня можно будет посмотреть первую выставочную игру между сборными России и Беларуси. Команду России отстранили от игр в Еврохоккейтуре, поэтому она проведёт две встречи в Туле — 1 и 2 мая. Начало — в 16:00 мск.



Также на сегодня запланированы два противостояния Хоккейных игр Carlson — третьего этапа Евротура. В 13:00 мск начнут выяснять отношения сборные Швеции и Финляндии, а в 17:00 мск на лёд выйдут национальные команды Чехии и Австрии. Ранее участники уже проводили игры.

На что ставить в теннисе 1 мая

Теннисисты и теннисистки продолжают готовиться к турнирам «Большого шлема». Сегодня пройдут сразу восемь матчей второго круга открытого турнира в Мадриде (Испания) среди женщин. Россиянка Дарья Касаткина в прошлом раунде обыграла Анну Бондарь из Венгрии, а теперь сразится с Марией Саккари из Греции. Начало — не ранее 12:00 мск.

На что ещё ставить 1 мая

Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам добрался до шестого этапа. Сегодня в Хересе (Испания) состоится гонка. Начало запланировано на 15:00 мск. В личном зачёте после пяти этапов лидирует француз Фабио Куартараро, который набрал 69 очков. У испанца Алекса Ринса столько же.



Поклонники баскетбола сегодня смогут посмотреть две встречи плей-офф НБА. В Бостоне местный «Бостон Селтикс» откроет серию матчей с «Милуоки Бакс». Начало первой игры — в 20:00 мск. В Мемфисе сойдутся «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Начало запланировано на 22:30 мск.

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