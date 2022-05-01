Соболев прыгал на руки к Ваноли, Селихов охлаждался. Фото победы «Спартака» над «Крыльями»

1 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 2:1. Дублем в матче отличился нападающий красно-белых Александр Соболев.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Эдгара Брещанова.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова.
«Крылья Советов» набрали 38 очков в 26 встречах и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (34) — на девятом месте и обезопасил себя от прямого вылета в ФНЛ. На 15-м и 16-м месте располагаются «Уфа» и тульский «Арсенал» — они набрали 22 и 21 очко соответственно. Обе команды провели на один матч меньше «Спартака», но даже если они победят в оставшихся играх, всё равно не смогут обойти красно-белых по очкам и статистике личных встреч.
- 1 мая 2022
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