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«Эльче» и «Осасуна» разошлись миром в матче 34-го тура Примеры

«Эльче» и «Осасуна» разошлись миром в матче 34-го тура Примеры
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Сегодня, 1 мая, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Осасуну». Команды сыграли вничью, счёт – 1:1.

Счёт был открыт во втором тайме. На 67-й минуте отличился нападающий гостей Анте Будимир.

На 84-й минуте ответный мяч забил форвард «Эльче» Пере Милья.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Виктор Перес Пераса.

После 34 сыгранных туров в испанской Примере «Осасуна» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Эльче» (39) – на 12-й строчке. Лидирует в соревнованиях «Реал» (81).

Испания - Примера. 34-й тур
01 мая 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 1
Осасуна
Памплона
0:1 Будимир – 67'   1:1 Милья – 84'
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