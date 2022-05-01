«Эльче» и «Осасуна» разошлись миром в матче 34-го тура Примеры
Поделиться
Сегодня, 1 мая, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Осасуну». Команды сыграли вничью, счёт – 1:1.
Счёт был открыт во втором тайме. На 67-й минуте отличился нападающий гостей Анте Будимир.
На 84-й минуте ответный мяч забил форвард «Эльче» Пере Милья.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Виктор Перес Пераса.
После 34 сыгранных туров в испанской Примере «Осасуна» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Эльче» (39) – на 12-й строчке. Лидирует в соревнованиях «Реал» (81).
Комментарии
- 1 мая 2022
-
18:00
-
17:58
-
17:54
-
17:54
-
17:51
-
17:43
-
17:39
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:30
-
17:26
-
17:21
-
17:18
-
17:11
-
17:07
-
17:06
-
16:57
-
16:57
-
16:52
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:39
-
16:36
-
16:32
-
16:31
-
16:29
-
16:27
-
16:27
-
16:21
-
16:21
-
16:17
-
16:17
-
16:16
Партнерский контент