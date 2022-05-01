«Эльче» и «Осасуна» разошлись миром в матче 34-го тура Примеры

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Осасуну». Команды сыграли вничью, счёт – 1:1.



Счёт был открыт во втором тайме. На 67-й минуте отличился нападающий гостей Анте Будимир.



На 84-й минуте ответный мяч забил форвард «Эльче» Пере Милья.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Карлос Дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери – Виктор Перес Пераса.



После 34 сыгранных туров в испанской Примере «Осасуна» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Эльче» (39) – на 12-й строчке. Лидирует в соревнованиях «Реал» (81).