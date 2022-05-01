Сон Хын Мин — о перспективах борьбы за «Золотую бутсу»: для меня это неважно

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин высказался о возможности выиграть «Золотую бутсу» по итогам этого сезона.
«Для меня это неважно. Забивать голы — это действительно здорово, но вы не сможете забить много в одиночку. Вам нужна команда.
Если у меня будет шанс, я постараюсь забить как можно больше. «Золотая бутса» — это всегда мечта, но задачи команды для меня важнее всего. Мы хотим финишировать в зоне Лиги чемпионов, и я хочу играть в Лиге чемпионов», — цитирует слова нападающего BBC.
Сегодня, 1 мая, в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённая команда принимала «Лестер Сити». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
После 34 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Шпоры» набрали 61 очко. «Лестер» с 42 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», у «горожан» 83 очка. Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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