Сон Хын Мин высказался о своём дубле в матче с «Лестером»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал победу своей команды в матче 35-го тура АПЛ с «Лестером», в котором кореец отметился дублем.
«Всегда приятно выигрывать таким образом, забить три гола в Премьер-лиге – это непростая задача, но сегодня у команды была фантастическая игра и мы заслужили победу.
Всегда важно забивать как можно раньше, особенно когда играешь дома. Мы говорили о желании забивать со стандартных положений и очень много работали над этим.
Если мы не будем забивать голы, у нас будут проблемы, поэтому гол Гарри Кейна был очень важен», — приводит слова нападающего BBC.
Сегодня, 1 мая, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Лестер Сити». Хозяева одержали победу – 3:1.
- 1 мая 2022
-
22:29
-
22:15
-
22:12
-
22:08
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:54
-
21:42
-
21:41
-
21:38
-
21:35
-
21:23
-
21:22
-
21:19
-
21:14
-
21:11
-
21:03
-
21:02
-
21:00
-
20:56
-
20:50
-
20:39
-
20:36
-
20:27
-
20:27
-
20:17
-
20:12
-
20:08
-
20:00
-
19:39
-
19:34
-
19:34
-
19:29
-
19:23