Сон Хын Мин высказался о своём дубле в матче с «Лестером»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал победу своей команды в матче 35-го тура АПЛ с «Лестером», в котором кореец отметился дублем.

«Всегда приятно выигрывать таким образом, забить три гола в Премьер-лиге – это непростая задача, но сегодня у команды была фантастическая игра и мы заслужили победу.



Всегда важно забивать как можно раньше, особенно когда играешь дома. Мы говорили о желании забивать со стандартных положений и очень много работали над этим.



Если мы не будем забивать голы, у нас будут проблемы, поэтому гол Гарри Кейна был очень важен», — приводит слова нападающего BBC.

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Лестер Сити». Хозяева одержали победу – 3:1.