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Хави назвал задачи «Барселоны» на оставшуюся часть сезона

Хави назвал задачи «Барселоны» на оставшуюся часть сезона
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в матче 34-го тура Примеры с «Мальоркой» (2:1) и назвал задачи на оставшуюся часть сезона.

«Я думаю, что мы играли хорошо, но не превосходно. Мы вышли из тяжёлого периода, особенно дома, и было важно победить. Мы должны были выигрывать с комфортом, но в итоге осложнили себе положение. Нужно было избегать угловых, ненужных фолов, не терять мячи. Оставшиеся задачи на сезон? Есть две цели: попасть в Лигу чемпионов, что приносит доход, и занять второе место в чемпионате Испании. Минимум — попасть в Лигу чемпионов», — приводит слова Хави Marca.

После 34 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице. Ближайшим преследователем каталонского клуба является «Севилья», которая набрала 64 очка.

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