Капитан «Бетиса» Хоакин может получить штраф до € 60 тыс. за нарушение правил корриды

Капитан «Бетиса» Хоакин может получить серьёзный штраф за нарушение правил корриды, сообщает Marca.

По данным источника, футболист посетил в Маэнстрансе корриду. В один из моментов Тореадор Антонио Феррера призвал футболиста войти на арену, что запрещено правилами. При этом, тореадор заверил игрока, что оплатит его штраф.

В итоге, футболист перепрыгнул барьер. Согласно закону, зрителям запрещено выходить на арену. За это полагается штраф до € 60 тыс, в зависимости от серьёзности нарушения.

Хоакин выступает за «Бетис» с 2015 года. Ранее он играл в составе севильской команды с 1999 по 2006 год. В нынешнем сезоне Хоакин провёл за «Бетис» 32 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.