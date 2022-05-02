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«Торино» отказался от идеи покупки форварда «Ювентуса»

«Торино» отказался от идеи покупки форварда «Ювентуса»
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Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца, проводящий сезон на правах аренды в «Торино», вернётся в туринский клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

У «Торино» была опция выкупа 26-летнего хорватского футболиста, но в клубе отказались от подобной идеи.

Пьяца стал футболистом «Ювентуса» в 2016 году, перейдя из загребского «Динамо» за € 29,4 млн. С тех пор нападающий в 21 матче за итальянский клуб отметился одним забитым голом. Также Пьяца играл на правах аренды за «Шальке», «Фиорентину», «Андерлехт» и «Дженоа».

Соглашение между Пьяцей и «Ювентусом» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 4 млн.

В 23 матчах итальянской Серии А текущего сезона Пьяца забил три мяча.

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии:

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