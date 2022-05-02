«Торино» отказался от идеи покупки форварда «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца, проводящий сезон на правах аренды в «Торино», вернётся в туринский клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
У «Торино» была опция выкупа 26-летнего хорватского футболиста, но в клубе отказались от подобной идеи.
Пьяца стал футболистом «Ювентуса» в 2016 году, перейдя из загребского «Динамо» за € 29,4 млн. С тех пор нападающий в 21 матче за итальянский клуб отметился одним забитым голом. Также Пьяца играл на правах аренды за «Шальке», «Фиорентину», «Андерлехт» и «Дженоа».
Соглашение между Пьяцей и «Ювентусом» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 4 млн.
В 23 матчах итальянской Серии А текущего сезона Пьяца забил три мяча.
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 2 мая 2022
-
15:13
-
15:07
-
15:03
-
15:01
-
14:52
-
14:29
-
14:29
-
14:18
-
14:10
-
14:04
-
13:45
-
13:23
-
13:16
-
13:09
-
13:01
-
12:46
-
12:26
-
12:21
-
12:20
-
12:09
-
12:01
-
11:16
-
11:14
-
11:08
-
11:03
-
10:59
-
10:47
-
10:43
-
10:40
-
10:33
-
10:17
-
10:08
-
10:06
-
09:59
-
09:47