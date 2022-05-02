Вместо «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов выступит чемпион Шотландии
Поделиться
Место «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 займёт чемпион Шотландии, сообщает пресс-служба УЕФА.
Напомним, сегодня, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках. Таким образом, «Зенит», досрочно ставший чемпионом России, не выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. Вместо санкт-петербургского клуба сыграет чемпион Шотландии.
За три тура до окончания нынешнего розыгрыша чемпионата Шотландии лидирует «Селтик», набравший 86 очков. На втором месте идёт клуб «Рейнджерс» (80).
Комментарии
- 2 мая 2022
-
21:19
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
20:58
-
20:53
-
20:52
-
20:49
-
20:48
-
20:38
-
20:28
-
20:25
-
20:17
-
20:13
-
20:10
-
20:05
-
19:58
-
19:56
-
19:51
-
19:51
-
19:46
-
19:45
-
19:31
-
19:22
-
19:21
-
18:59
-
18:55
-
18:38
-
18:38
-
18:22
-
18:19
-
18:08
-
18:03
-
17:51
-
17:45
Партнерский контент