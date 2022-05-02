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Вместо «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов выступит чемпион Шотландии

Вместо «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов выступит чемпион Шотландии
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Место «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 займёт чемпион Шотландии, сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, сегодня, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках. Таким образом, «Зенит», досрочно ставший чемпионом России, не выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. Вместо санкт-петербургского клуба сыграет чемпион Шотландии.

За три тура до окончания нынешнего розыгрыша чемпионата Шотландии лидирует «Селтик», набравший 86 очков. На втором месте идёт клуб «Рейнджерс» (80).

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