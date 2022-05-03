«Мечта, которая развеялась». Игрок женской сборной Якупова — об отстранении от Евро-2022

Нападающая женской сборной России по футболу Лина Якупова высказалась об отстранении российской команды от участия в Евро-2022.
«На самом деле на 99% ожидали, что нас отстранят от участия на всех международных соревнованиях, но была надежда, что всё-таки разрешат сыграть на чемпионате Европы.
Когда сегодня официально прислали отказ, несмотря на то что морально готовила себя к такому решению, всё равно очень расстроилась. Обидно до глубины души. Сейчас даже говорить тяжело. Ведь это была моя мечта с детства принять участие в финальной части чемпионата Европы. Мы отбирались на этот турнир целых три года, очень сложный был отбор. И когда проделали весь путь, вышли из группы, обыграли в стыках Португалию, нас этого права лишили. Мало того что отстранили от чемпионата Европы, который пройдёт через месяц, ещё и лишили возможности отобраться на чемпионат мира.
Конечно, все в команде расстроились. В группе уже начали обсуждать, поддерживать друг друга. Все проделали огромную работу для участия в турнире, а теперь наши труды напрасны.
Для каждого спортсмена участие в финальной части чемпионата Европы или мира — это наивысшее достижение. Лично для меня участие в чемпионате Европы являлось мечтой, и вроде бы как она осуществилась год назад, когда мы обыграли Португалию, я была безумно счастлива, что попаду в финальную часть чемпионата Европы.
Ведь мне уже 31 год и второго шанса может уже не быть. Когда я начинаю об этом думать, мне становится грустно. Это была мечта, которая развеялась», — сказала Якупова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 3 мая 2022
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