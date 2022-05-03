«Я ещё не закончил». Роналду — после матча «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после матча 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Брентфордом» (3:0) намекнул на продолжение карьеры в стане «красных дьяволов».

37-летний португальский футболист, который успешно реализовал пенальти в этой встрече, повернулся к камере и сказал: «Я ещё не закончил».



В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.



«Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (40) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (83).