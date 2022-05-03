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«Карасёв вприсядочку назначил пенальти». Судья Федотов — об игре «Арсенал» — «НН»

«Карасёв вприсядочку назначил пенальти». Судья Федотов — об игре «Арсенал» — «НН»
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Российский арбитр Игорь Федотов высказался о пенальти, назначенном в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Нижний Новгород» (2:2).

«На 65-й минуте Карасёв назначил 11-метровый удар в ворота «Нижнего». Это неверное решение. Карасёв находился в идеальной позиции. Ощущение, что так обрадовался «нарушению», аж в глазах читалось: ну наконец-то! До этого он был латентным, ходил с каменным лицом.

Ощущение, что при назначении 11-метрового Карасёв почти там от радости подпрыгнул. Кравцов, пытаясь сыграть в мяч, поставил ногу на газон. Возможно, произошёл лёгкий контакт где-то под коленкой. Но не от этого контакта упал Ткачёв. Карасёв же вприсядочку с радостью назначил 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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