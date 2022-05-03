Анчелотти: Каземиро сможет нам помочь в завтрашнем матче

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном участии в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов полузащитника Каземиро. Напомним, бразилец вошёл в заявку на первый матч, однако на поле не появился.
«Каземиро сможет нам помочь в завтрашнем матче. Это усиливает оборонительный аспект игры, и мы должны улучшить коллективную сыгранность. Мы должны лучше двигаться блоком, быть более компактными при обороне, избегать проблем, когда они появляются одновременно и сразу несколько… Мы работали над оборонительным аспектом, и я думаю, что мы увидим улучшения завтра», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
Завтра, 4 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. Первая встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:3.
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