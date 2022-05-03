Карло Анчелотти: Модрич не изменился, но изменилось его восприятие другими игроками

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал текущую форму полузащитника «Королевского клуба» Луки Модрича.
«Модрич не изменился. Я вижу больше изменений в Кариме по профилю лидерства и важности. Но иногда восприятие игрока сильно меняется. Если Модрич не изменился, возможно, изменилось его восприятие другими игроками. Тот, кто перед ними стоит — это исключительный, фантастический и экстраординарный профессионал и игрок с потрясающим качеством, техникой, физикой и тактикой», — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского «Реала».
Анчелотти впервые возглавил мадридскую команду в 2013 году. Он отработал в Испании два года и выиграл вместе с «Реалом» четыре трофея. В 2021 году итальянский специалист вновь был назначен главным тренером «Реала». В нынешнем сезоне «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.
- 3 мая 2022
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