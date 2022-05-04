Мане побил рекорд Дрогба по количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов среди африканцев
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане забил гол в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Вильярреалом» (3:2).
Как сообщает Squawka, данный мяч стал 15-м для сенегальца в плей-офф турнира. Мане побил рекорд бывшего нападающего «Челси» Дидье Дрогба по количеству голов в плей-офф турнира среди африканских футболистов.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Мане сыграл в 12 матчах, в которых забил пять мячей.
Напомним, в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».
Новость по теме«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» и вышел в финал Лиги чемпионов
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