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Мане побил рекорд Дрогба по количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов среди африканцев

Мане побил рекорд Дрогба по количеству голов в плей-офф Лиги чемпионов среди африканцев
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане забил гол в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Вильярреалом» (3:2).

Как сообщает Squawka, данный мяч стал 15-м для сенегальца в плей-офф турнира. Мане побил рекорд бывшего нападающего «Челси» Дидье Дрогба по количеству голов в плей-офф турнира среди африканских футболистов.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Мане сыграл в 12 матчах, в которых забил пять мячей.

Напомним, в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2 в пользу мерсисайдцев. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».

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