Мостовой: когда «Вильярреал» выигрывал у «Ливерпуля» 2:0, верил, что могут пройти в финал

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем» (2:3).

«Никто не ожидал такой игры от «Вильярреала». Во втором тайме я увидел две другие команды: в первом тайме я не видел, где был «Ливерпуль», а во втором не понял, что произошло с «Вильярреалом».



Физическое состояние игроков «Вильярреала» вызывало вопросы ещё в первой игре. Здесь вышли, первые 15 минут побежали. Видимо, они всё выложили, а во втором тайме просто ходили пешком.



Когда «Вильярреал» выигрывал у «Ливерпуля» 2:0, верил, что могут пройти в финал. «Ливерпуль» я не видел на поле в первом тайме», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.