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Оуэн: ван Дейк — лучший центральный защитник в истории. Никогда не видел ничего подобного

Оуэн: ван Дейк — лучший центральный защитник в истории. Никогда не видел ничего подобного
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился мнением о защитнике мерсисайдского клуба Вирджиле ван Дейке.

«Думаю, ван Дейк — лучший центральный защитник в истории. Что его выделяет на фоне остальных? Вероятно, он забил несколько голов. Не так много, но мы говорим о величайших. Как я говорил ранее, Рио Фердинанд был лучшим центральным защитником, с которым я когда-либо играл. Но, глядя на ван Дейка, я думаю: «Что против него вообще можно сделать?»

Он крупнее всех, быстрее всех, сильнее всех. Вирджил блестяще владеет мячом, он забивает голы. Я никогда не видел ничего подобного. Единственное его слабое место на данный момент — это трофеи. Ван Дейк выиграл лишь одно чемпионство в АПЛ и одну Лигу чемпионов», — приводит слова Оуэна Daily Mail.

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