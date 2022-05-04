Оуэн: ван Дейк — лучший центральный защитник в истории. Никогда не видел ничего подобного

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился мнением о защитнике мерсисайдского клуба Вирджиле ван Дейке.
«Думаю, ван Дейк — лучший центральный защитник в истории. Что его выделяет на фоне остальных? Вероятно, он забил несколько голов. Не так много, но мы говорим о величайших. Как я говорил ранее, Рио Фердинанд был лучшим центральным защитником, с которым я когда-либо играл. Но, глядя на ван Дейка, я думаю: «Что против него вообще можно сделать?»
Он крупнее всех, быстрее всех, сильнее всех. Вирджил блестяще владеет мячом, он забивает голы. Я никогда не видел ничего подобного. Единственное его слабое место на данный момент — это трофеи. Ван Дейк выиграл лишь одно чемпионство в АПЛ и одну Лигу чемпионов», — приводит слова Оуэна Daily Mail.
- 4 мая 2022
-
12:46
-
12:45
-
12:33
-
12:25
-
12:23
-
12:09
-
12:00
-
11:59
-
11:50
-
11:46
-
11:45
-
11:41
-
11:31
-
11:25
-
11:24
-
11:20
-
11:10
-
11:02
-
11:01
-
10:55
-
10:45
-
10:45
-
10:33
-
10:26
-
10:24
-
10:19
-
10:15
-
10:07
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:31
-
09:28
-
09:22
-
09:20