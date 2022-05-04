Ван Дейк рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале Лиги чемпионов
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале Лиги чемпионов.
«Нам совершенно неважно, с кем играть в финале. С кем бы ни пришлось играть, это будет очень трудное испытание. Мы очень хорошо знаем «Манчестер Сити», как и они нас. В «Реале» сейчас играет лучший нападающий в мире. Посмотрим, каким будет результат», — цитирует ван Дейка официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.
«Ливерпуль» по сумме двух полуфинальных матчей обыграл испанский «Вильярреал» (2:0, 3:2), выйдя в финал Лиги чемпионов. В другом полуфинале «Манчестер Сити» встретится с мадридским «Реалом». Игра пройдёт в Мадриде (Испания) 4 мая. Первый матч завершился победой «горожан» со счётом 4:3.
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