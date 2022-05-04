Каттани: у «Спартака» есть главный тренер. С Ваноли мы работаем, исходя из стратегии клуба
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани отреагировал на информацию о возможной смене главного тренера в московском клубе.
«У «Спартака» есть главный тренер — и не только на этот сезон, но и на следующий (сезон-2022/2023). И я уверен, что на сезон-2023/2024 тоже. Вместе с этим тренером мы работаем, исходя из клубной стратегии на будущее. Любые другие комментарии излишни, тем более что цели на этот сезон ещё открыты», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Нынешним главным тренером «Спартака» является итальянский специалист Паоло Ваноли.
В 27-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с «Уралом». Встреча состоится 7 мая на стадионе «Екатеринбург-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
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