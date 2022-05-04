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«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Булыкин: «Краснодар» и «Локомотив» может мотивировать только борьба за пятое место

Булыкин: «Краснодар» и «Локомотив» может мотивировать только борьба за пятое место
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от перенесённого матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив».

«Думаю, фаворита в этой встрече не будет. Просто идёт борьба за пятое место. Единственное, что может мотивировать футболистов, — кто будет на пятом месте. Поэтому фаворитов в этом матче нет, шансы 50 на 50. «Краснодар» обессилен легионерами, а «Локомотив» ещё купил, но «Краснодар» играет дома. Тут равные факторы, которые сильно не влияют на преимущество», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 4 мая, на стадионе ФК «Краснодар». Начало встречи — в 19:00 мск.

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