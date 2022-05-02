«Краснодар» — «Локомотив». Слишком весело для РПЛ

4 мая состоится перенесённый матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.85. Успех москвичей оценён экспертами в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 4 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» (04.05.2022)

Последний месяц весны порадует яркими футбольными противостояниями. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести по три матча. 4 мая состоится перенесённая встреча 19-го тура. На стадионе «ФК Краснодар» местный «Краснодар» примет московский «Локомотив».

В последних шести турах РПЛ «Краснодар» выступил с переменным успехом. Сначала сыграл вничью с «Уфой» (1:1), затем уступил «Динамо» (0:1), обыграл приближающийся к зоне вылета «Рубин» (1:0), потерпел поражения от «Крыльев Советов» (0:2) и «Зенит» (1:3) и одолел бойкий «Ростов» Валерия Карпина (2:1).



Последний случай наиболее интересен, ведь ростовчане до этого одержали четыре победы подряд в чемпионате России. Удачное выступление связано с адаптацией молодого состава краснодарцев к ритму первенства. Игровая практика на юных игроков свалилась после ухода легионеров, которые составляли костяк команды.



Также стоит отдать должное Александру Сторожуку, временно занимающему пост главного тренера. Специалист очень грамотно воспользовался имеющимися ресурсами в противостоянии с «Ростовом». Разумеется, играть краснодарцам пришлось вторым номером, однако смотрелись они очень симпатично и вполне могли забить больше.

Сторожук в очередной раз использовал все пять замен и серьёзно усложнил жизнь оппоненту. После матча специалист заявил, что его подопечные успешно выполнили тренерскую установку. Она заключалась в том, чтобы быстро проходить центр поля. В результате краснодарцы ловко выбирались из-под активного прессинга ростовчан и остро контратаковали.



«Локомотив» тоже в последних шести турах в чемпионате России добыл различные результаты. Сначала обыграл «Ахмат» (3:2) и «Спартак» (1:0), затем разгромно уступил «Ростову» (1:4), сыграл вничью с «Сочи» (2:2), одержал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) и наконец уступил «Зениту» (1:3).

Объединяет все встречи то, что железнодорожники в каждой из них отметились забитыми мячами. Особый вклад внёс новичок, присоединившийся к команде зимой. Это Вильсон Изидор. Французский нападающий принял участие в восьми матчах за «Локомотив» в РПЛ, где забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.



Успехи форварда не остались незамеченными. За индивидуальный вклад и мастерство бомбардир удостоился звания лучшего игрока РПЛ в апреле. Заслуженно! Казалось бы, с таким нападающим успехи московского клуба должны быть внушительными, однако результативности Изидора в некоторых встречах оказалось недостаточно.



Всё дело в ненадёжной обороне красно-зелёных, ряды которой сильно поредели после зимнего трансферного окна. Приобретённый на замену предыдущим защитникам Марк Мампасси не блещет стабильностью и регулярно становится виновником провалов. Впрочем, игроку всего 19 лет, обвинять его во всех бедах не стоит. Тут, скорее, возникают вопросы к руководству.



Хотя это уже другой вопрос. Сейчас мы имеем железнодорожников, которые регулярно забивают и много пропускают. Статистика только подтверждает это. За последние шесть матчей в чемпионате России в воротах москвичей побывало 12 мячей, много. Хотя в ответ оппоненты получили тоже немало — 10.

В последней очной встрече красно-зелёные добыли победу 2:1. С тех пор многое изменилось, в том числе наставники и основообразующие футболисты команд. Однако на результативности грядущего матча новизна должна сказаться только в положительную сторону. Думаем, можно взять комбинированную ставку «обе забьют + ТБ 2.5 мяча» за хороший коэффициент 2.26.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 4 мая 2022 года

После матча последнего тура РПЛ с «Ростовом» в гол «Краснодара», а то и несколько, верится без труда. К тому же «Локомотив» испытывает огромные проблемы в обороне, о чём свидетельствуют статистика и результаты последних шести туров в РПЛ. Зато благодаря Вильсону Изидору у самих нет проблем с результативностью. Думается, забитых мячей будет много, причём с обеих сторон.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.26.