Варан — о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»: думаю, следующий сезон будет лучше

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о своих ожиданиях от будущего сезона.

«Думаю, что мне нужна полноценная предсезонная подготовка, чтобы быть в хорошей форме, и я думаю, что следующий сезон будет лучше.

Думаю, что этот сезон был неплохим, но мы можем стать лучше и можем добиться большего. У нас есть хорошие игроки, я полагаю, в этом сезоне мы выступали нестабильно, и мы должны это исправить в следующем сезоне.

Нам следует лучше контролировать игру. Иногда мы можем очень хорошо играть 20-30 минут, а потом 10-15 минут играть плохо. Так мы потеряли много очков. Считаю, что, если мы будем действовать более последовательно, мы сможем многое улучшить в нашей игре, поэтому я думаю, что это коллективная работа, которую мы должны проделать перед следующим сезоном», — приводит слова Варана Mirror.