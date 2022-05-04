Варан — о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»: думаю, следующий сезон будет лучше

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о своих ожиданиях от будущего сезона.
«Думаю, что мне нужна полноценная предсезонная подготовка, чтобы быть в хорошей форме, и я думаю, что следующий сезон будет лучше.
Думаю, что этот сезон был неплохим, но мы можем стать лучше и можем добиться большего. У нас есть хорошие игроки, я полагаю, в этом сезоне мы выступали нестабильно, и мы должны это исправить в следующем сезоне.
Нам следует лучше контролировать игру. Иногда мы можем очень хорошо играть 20-30 минут, а потом 10-15 минут играть плохо. Так мы потеряли много очков. Считаю, что, если мы будем действовать более последовательно, мы сможем многое улучшить в нашей игре, поэтому я думаю, что это коллективная работа, которую мы должны проделать перед следующим сезоном», — приводит слова Варана Mirror.
- 4 мая 2022
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:54
-
21:52
-
21:46
-
21:40
-
21:37
-
21:37
-
21:29
-
21:23
-
21:21
-
21:18
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:44
-
20:43
-
20:38
-
20:36
-
20:35
-
20:24
-
20:10
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:53
-
19:40
-
19:40
-
19:33
-
19:21
-
19:10
-
19:09
-
18:59