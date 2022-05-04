Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Варан рассказал, кого считает лучшим игроком текущего сезона в «Манчестер Юнайтед»

Варан рассказал, кого считает лучшим игроком текущего сезона в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал, кого из одноклубников считает лучшим игроком по итогам нынешнего сезона.

«Является де Хеа лучшим игроком в этом сезоне? Да, соглашусь с этим, он проводит великолепный сезон. Он не раз выручал нас в важных матчах. Де Хеа – потрясающий вратарь, потому что у него большой игровой опыт в АПЛ», — приводит слова Варана Mirror.

Напомним, в августе прошлого года Варан перешёл из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн. Француз защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги игрок провёл 21 матч, в которых забил гол и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме
Варан: с нетерпением жду возможности поработать с тен Хагом. Он подходит «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022