Варан рассказал, кого считает лучшим игроком текущего сезона в «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал, кого из одноклубников считает лучшим игроком по итогам нынешнего сезона.
«Является де Хеа лучшим игроком в этом сезоне? Да, соглашусь с этим, он проводит великолепный сезон. Он не раз выручал нас в важных матчах. Де Хеа – потрясающий вратарь, потому что у него большой игровой опыт в АПЛ», — приводит слова Варана Mirror.
Напомним, в августе прошлого года Варан перешёл из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн. Француз защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги игрок провёл 21 матч, в которых забил гол и отдал одну результативную передачу.
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